Il giro in giostra diventa una tragedia: 14enne gravissima

Una serata di divertimento al piccolo luna park di San Pietro in Bevagna, località marina di Manduria, si è trasformata in un incubo quando una ragazza di soli 14 anni è stata catapultata in aria da una giostra in movimento. L’incidente, avvenuto ieri sera, ha generato shock e apprensione tra i presenti, mentre i dettagli della dinamica dell’evento rimangono ancora avvolti nel mistero.

L’incidente si è verificato sulla giostra “Swing”, durante una delle parti più veloci del giro. La giovane passeggera è stata sbalzata dal suo abitacolo, colpendo prima delle strutture metalliche circostanti e poi atterrando con violenza a terra, perdendo conoscenza nell’impatto.

Un medico di passaggio si è tempestivamente precipitato per soccorrere la ragazza, compiendo gesti di primo soccorso tra lo sconcerto dei genitori e degli spettatori presenti. Numerose testimonianze oculari hanno documentato il terribile volo e l’atmosfera di paura che ha invaso l’area.

Le squadre di emergenza del servizio sanitario 118 sono state allertate e sono giunte rapidamente sul luogo dell’incidente, provenienti da Manduria e Avetrana. Un ulteriore mezzo è stato inviato da Francavilla Fontana, con a bordo un medico specializzato. Dopo gli interventi di primo soccorso, la giovane è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. La sua condizione è critica, e i medici le stanno prestando cure intensive per un trauma cranico commotivo, un trauma toracico e un trauma facciale. Al momento, la prognosi rimane riservata.

Le autorità giudiziarie sono state prontamente coinvolte. Il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica ionica ha ordinato il sequestro della giostra coinvolta nell’incidente. Gli investigatori dei Carabinieri sono al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica dell’evento e stabilire eventuali responsabilità.

La comunità locale è scossa da questo tragico episodio e si stringe attorno alla famiglia della giovane vittima, sperando in un rapido miglioramento delle sue condizioni di salute. L’incidente rappresenta un importante richiamo all’attenzione sulla sicurezza delle attrazioni nei parchi divertimento e solleva interrogativi sulla necessità di controlli più rigorosi per garantire la massima tutela dei visitatori.