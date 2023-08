Moda e divertimento sotto le stelle a Casalini

Vuoi vivere una notte indimenticabile all’insegna della bellezza, della moda e del divertimento? Allora non perderti l’evento “Bellezza sotto le stelle” organizzato dal Tiffany Caffè di Casalini, con il patrocinio del comune di Cisternino e la collaborazione di Fumarola Fotografia.

Sabato 19 agosto, dalle ore 21:00, potrai assistere a una sfilata di moda esclusiva, con le collezioni delle migliori aziende del settore: Fany Moda, Tripglom, Wonder Land e Qualità Sport.

Le sfilate della Milano Fashion Week in Valle d’Itria

L’evento sarà unico nel suo genere, perché ti farà sentire come se fossi alla Milano Fashion Week, ma con il fascino e la magia della Valle d’Itria.

Potrai ammirare le creazioni di stilisti famosi e di giovani talenti, che esprimeranno la loro arte e la loro passione attraverso tessuti, colori e forme. Scoprirai le ultime tendenze della moda, sia per l’uomo che per la donna, sia per il giorno che per la sera.

L’allegria dei balli caraibici con la Somos Cubanos

Ma non solo moda: l’evento sarà anche un’occasione per divertirsi e ballare con la musica e i ritmi dei caraibi.

La scuola di ballo Somos Cubanos di Cisternino ti farà scatenare con le sue coreografie e i suoi insegnanti. Potrai imparare i passi della salsa, del merengue, della bachata e di altri balli latino-americani, o semplicemente lasciarti travolgere dalla gioia e dall’energia.

Non perdere questa opportunità unica: prenota subito il tuo posto per cenare al Tiffany Caffè, chiamando i numeri 0804449713 o 3911248146. L’ingresso è libero, ma i posti sono limitati.

Sabato 19 agosto per la “Bellezza sotto le stelle”!