L’amico non lo sente da giorni e chiama la Polizia, salvato da morte certa

La scorsa settimana, un emozionante episodio di salvataggio si è verificato a Martina Franca, coinvolgendo la preziosa assistenza della Polizia di Stato. Un anziano cittadino, nato nel 1938, era scomparso dalla circolazione da diversi giorni, destando preoccupazione tra i suoi amici e vicini.

Un amico, ormai incapace di contattare l’anziano, ha prontamente richiesto aiuto chiamando il numero d’emergenza 113 della Sala Operativa della Questura, per assicurarsi che il suo caro amico ottantacinquenne stesse bene.

La volante del Commissariato di Martina Franca si è immediatamente recata all’abitazione dell’uomo, dove li attendeva l’amico preoccupato. I poliziotti hanno raccolto informazioni dai vicini, i quali hanno confermato che l’anziano non veniva visto da giorni. Dopo aver rintracciato un parente, il fratello dell’uomo, che ha consegnato un vecchio mazzo di chiavi di cui era in possesso, gli agenti hanno tentato di entrare nell’abitazione, dato che nessuna delle chiavi fornite era in grado di aprire la porta d’ingresso principale. Nonostante le difficoltà, i coraggiosi poliziotti sono entrati attraverso una porticina sul lato posteriore dell’abitazione.

Nel salotto, si trovava l’anziano riverso a terra, apparentemente privo di vita, ma un dettaglio ha destato le speranze: le palpebre muovevano debolmente. La situazione richiedeva un intervento immediato, e la squadra ha richiesto l’assistenza medica del 118, ma nel frattempo hanno cercato di rianimare l’uomo e mantenerlo sveglio. L’anziano è stato poi trasportato presso il Pronto Soccorso locale, dove le sue condizioni di salute sono state subito valutate come gravi.

Fortunatamente, grazie all’eccezionale intervento dei coraggiosi colleghi della Squadra Volante del Commissariato di Martina Franca, la vita dell’anziano è stata salvata. Un gesto che dimostra ancora una volta l’importanza e l’efficacia delle forze dell’ordine nella protezione della vita e del benessere dei cittadini.