Nardò: la città che si trasforma e migliora

Nardò è una città in forte evoluzione, che sta vivendo una stagione di cambiamenti e miglioramenti in diversi ambiti. Tra le opere più importanti e attese, ci sono la piscina semi olimpionica, i giochi inclusivi per i bambini, la nuova strada Nardò-Avetrana e la riqualificazione dell’edilizia urbana.

Una piscina per tutti

La piscina semi olimpionica della Icos di via Carlo Alberto Dalla Chiesa è finalmente pronta ad aprire dopo 30 anni di storie. Si tratta di un impianto termario, dotato di bagno turco, sauna, palestra, riabilitazione e tante altre sorprese. La piscina sarà inaugurata il 1° settembre e offrirà un servizio di qualità a tutti i cittadini di Nardò e dintorni.

Un parco giochi inclusivo

Un altro intervento significativo è stato quello di rifare, sistemare e sostituire tutti i giochi del parchetto di Santa Maria al Bagno, sulla meravigliosa rotonda vicino all’incantevole spiaggia. Il vecchio parco giochi è stato smantellato e al suo posto sono stati installati dei giochi inclusivi per tutti i bambini, con un tappetino anti trauma e una sistemazione dell’area verde. Un modo per rendere più accogliente e sicuro uno spazio di svago e socializzazione.

Una strada più sicura

Si sta parlando anche di un’opera mastodontica da 76 milioni di euro, indispensabile per risolvere le ataviche problematiche di una strada pericolosissima, triste luogo di numerosi incidenti, anche mortali: la Nardò-Avetrana. Si tratta di un progetto che prevede la realizzazione di una nuova arteria stradale, con due corsie per senso di marcia, piste ciclabili, marciapiedi e rotatorie. Un’opera che garantirebbe maggiore sicurezza e fluidità al traffico.

Una città più bella

Infine, non si può non citare la riqualificazione dell’edilizia urbana, che riguarda sia il centro storico che le periferie. Si lavora celermente e senza tanti proclami per rendere più bella e vivibile la città. Si interviene su strade, piazze, edifici pubblici e privati, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio architettonico e culturale di Nardò.

Queste sono solo alcune delle opere che stanno trasformando Nardò in una città migliore. Una città che si rinnova e si adatta alle esigenze dei suoi abitanti. Una città che merita il plauso dell’amministrazione comunale.