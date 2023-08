Aveva avviato un’attività di spaccio fiorente: arrestato 21enne

Un’operazione delle Forze dell’Ordine ha portato all’arresto di un giovane tarantino, appena 21 anni, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Taranto hanno portato a termine questa operazione, che ha scosso il quartiere Salinella della città.

Tutto è iniziato quando i militari hanno notato un insolito movimento di giovani a piedi o in macchina nelle vie del quartiere, il che ha immediatamente suscitato sospetti. I Carabinieri hanno deciso di tenere questi soggetti sotto osservazione, seguendoli con discrezione a debita distanza. L’attenzione si è concentrata su una palazzina nel quartiere periferico di Taranto, dove il gruppo sembrava concentrarsi.Dopo un’accurata operazione di osservazione e pedinamento, i Carabinieri hanno deciso di intervenire, eseguendo una perquisizione domiciliare e personale sul giovane sospettato. Durante la perquisizione, sono stati rinvenuti circa 170 grammi di sostanza stupefacente, probabilmente hashish e marijuana. Inoltre, sono stati scoperti un bilancino di precisione e un coltello da cucina, la cui lama era contaminata dalla sostanza stupefacente. Questi strumenti sono solitamente utilizzati per il taglio e il confezionamento delle droghe. In aggiunta, sono stati rinvenuti 2.480,00 euro in banconote di vario taglio, che si presume fossero il provento dell’attività illecita di spaccio.Il denaro è stato depositato su un conto corrente del Fondo Unico di Giustizia, mentre la sostanza stupefacente è stata consegnata al Laboratorio di Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale per ulteriori accertamenti. Gli attrezzi utilizzati nell’illecita attività sono stati sequestrati.Il giovane arrestato, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva e in attesa delle formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione e sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Questa operazione dimostra l’impegno delle Forze dell’Ordine nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti e nella tutela della sicurezza della comunità.