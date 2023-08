Vacanza a Campomarino con scazzottata per l’attore Michele Morrone

Una violenta rissa ha scosso la tranquillità di Campomarino, affascinante località turistica in provincia di Taranto, coinvolgendo l’attore italiano Michele Morrone, noto per il suo ruolo nel film erotico polacco “365 giorni”, disponibile su Netflix. L’alterco, che ha visto Morrone pugnalarsi con un giovane di 24 anni, ha scatenato un’ondata di speculazioni e commenti nella comunità locale.

Secondo quanto riportato dal Corriere, l’incidente è avvenuto nel pomeriggio del 7 agosto, quando Morrone avrebbe reagito in modo violento a uno sguardo che avrebbe interpretato come invadente da parte del giovane. Tuttavia, altre fonti suggeriscono che la lite potrebbe essere iniziata a causa di una disputa automobilistica, culminando poi in una violenta scazzottata che ha lasciato il giovane ferito e ricoverato in ospedale.

La vittima, un residente di San Marzano di San Giuseppe, è stata colpita da contusioni al corpo e al volto, e successivamente è stata trasportata in ambulanza all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i carabinieri di Maruggio, che hanno avviato un’indagine per stabilire le circostanze esatte dell’accaduto.