Presunto autore di due rapine arrestato dalla Polizia di Stato a Taranto

In seguito a un’intensa attività investigativa condotta dalla Procura della Repubblica di Taranto, il personale della Squadra Mobile ha arrestato un uomo di 45 anni, originario di Taranto, ritenuto il presunto responsabile di due rapine commesse nei confronti di donne lo scorso mese di luglio.

La prima di queste rapine ha avuto luogo il 25 luglio, quando una donna è stata vittima dell’aggressione poco dopo aver prelevato denaro da un bancomat. Grazie all’analisi attenta delle immagini provenienti dai sistemi di videosorveglianza nella zona, gli investigatori sono stati in grado di ricostruire la sequenza degli eventi e individuare il presunto autore del crimine, un individuo già noto alle autorità di polizia. Secondo quanto mostrato dai filmati, l’uomo avrebbe seguito la vittima fino all’ATM, quindi l’avrebbe aggredita non appena questa aveva terminato l’operazione, cercando di strapparle la borsa a tracolla contenente 200 euro. La donna è stata gettata a terra nell’aggressione e la borsa è stata rubata.

Le indagini successive hanno rivelato che lo stesso individuo avrebbe perpetrato un altro attacco simile pochi giorni dopo, utilizzando lo stesso modus operandi. In questo caso, si è avvicinato a un’altra donna anziana di 84 anni mentre questa stava per entrare in auto. Dopo aver tentato invano di sottrarle la borsa con violenza, l’uomo avrebbe strappato due collane d’oro dal collo della vittima, prima di fuggire dalla scena.

La testimonianza dell’anziana signora, corroborata dalle registrazioni delle telecamere di sorveglianza, è stata fondamentale nell’identificare il sospettato delle rapine. Alla luce delle prove raccolte, la Procura della Repubblica di Taranto ha richiesto e ottenuto l’emissione di un mandato di arresto eseguito dalla Squadra Mobile.