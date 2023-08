Violenza sulle donne in Puglia: il 28% delle vittime si rivolge ai servizi sociali

Perché così tante donne in Puglia devono subire la violenza? Perché la violenza sulle donne è così diffusa?

Sono domande che ci poniamo spesso, ma le risposte non sono mai facili da trovare. Secondo l’Istat, il 28% delle vittime di violenza domestica in Puglia si rivolge ai servizi sociali. Questo è il dato più alto in Italia e ci fa riflettere sulla gravità della situazione.

La situazione in Puglia è la peggiore in Italia

La violenza sulle donne è un problema serio e diffuso in tutta Italia, ma i dati dell’Istat relativi agli anni 2021 e 2022 mostrano che la situazione in Puglia è particolarmente grave. Questo è un problema che richiede l’attenzione di tutti noi. Dobbiamo lavorare insieme per trovare soluzioni efficaci per proteggere le donne dalla violenza domestica.

I dati dell’Istat relativi agli anni 2021 e 2022

Perché le donne devono subire la violenza? Perché non possono vivere libere e felici come tutti gli altri?

Queste sono domande che ci poniamo spesso, ma le risposte non sono mai facili da trovare. La violenza sulle donne è un problema serio e diffuso in tutta Italia, ma i dati dell’Istat relativi agli anni 2021 e 2022 mostrano che la situazione in Puglia è particolarmente grave.

Le donne dovrebbero essere libere di vivere senza paura di essere maltrattate o uccise dai loro partner o ex partner. Dovrebbero essere libere di scegliere come vivere le loro vite senza essere costrette a subire la violenza.

Ma purtroppo questa non è la realtà per molte donne in Puglia e in tutta Italia.

E chi non denuncia?