Buon Taranto nel test precampionato

Anche il secondo test per i rossoblù termina con una vittoria. Gli ionici guidati da mister Capuano hanno superato per uno a zero il Cynthialbalonga, decisiva la rete di Bifulcoall’84’.



Sono stati tenuti a riposo precauzionalmente e hanno svolto lavoro differenziato: Capone, Romano, Calvano e Ferrara.

LA GARA: Dopo 4 giri di lancette arriva la prima occasione per il Taranto: Mastromonaco crossa dalla destra ma Bifulco non trova l’impatto giusto di testa.



I rossoblù continuano a spingere senza soffrire nulla. Gli ionici vanno vicini al gol 25’: Kondaj crossa per la testa di Cianci che colpisce la sfera mandandola sul palo.



Al 37’ i rossoblù sfiorano ancora il gol: Mastromonaco crossa per Samele che di testa la manda sulla traversa. La prima frazione di gioco si chiude a reti bianche.



La seconda metà di gara parte con gli ionici in avanti alla ricerca del gol. Al 51’ i rossoblù vanno ancora ad un passo dalla marcatura: La Monica calcia dall’interno dell’area e trova la respinta dell’estremo difensore.

L’azione continua, La Monica serve Bifulco che all’altezza del dischetto colpisce a colpo sicuro ma trova il salvataggio sulla linea di porta di un difensore laziale.

Al 61’ Cianci serve Bifulco che temporeggia troppo e non riesce a concludere a rete. All’84’ il Taranto trova la marcatura che decide la partita: Zonta lavora una bella palla sull’out di sinistra, la mette in mezzo per Bifulco che non sbaglia con il sinistro.

La gara si chiude con i rossoblù che ottengono la vittoria nel loro secondo test prestagionale. Ora i rossoblù chiuderanno il ritiro di Cascia con l’amichevole di Gubbio il prossimo venerdì 11 agosto.

IL TABELLINO:

Cascia, “Campo Conciarello”

domenica 06 luglio 2023, ore 18:00

Allenamento congiunto

TARANTO-CYNTHIALBALONGA 1-0

RETE: Bifulco 84’ st

FORMAZIONI TARANTO:

TARANTO (3-4-1-2): Vannucchi – De Santis, Antonini, Riggio – Kondaj, Papaserio, Bonetti, Mastromonaco – Bifulco – Samele, Cianci. All. Capuano

TARANTO (3-4-1-2): Loliva – De Santis, Antonini, Heinz – Kondaj (23’ st Finocchi), Papaserio, Zonta, Mastromonaco – Bifulco – La Monica, Cianci (23’ st Borgia). All. Capuano