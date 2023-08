Sequestrati ombrelloni e gonfiabili abusivi a Porto Cesareo Proseguono le attività dei carabinieri di Porto Cesareo della Compagnia di Intervento Operativo del 14° BTG di Vibo Valentia, della Guardia di Finanza, dell’Ufficio Marittimo e della Polizia Locale nel tratto di spiaggia libera compresa tra lo stabilimento balneare “Le Dune” e la località Torre Chianca, per liberare le spiagge da attrezzature abusive e per contrastare il fenomeno del commercio ambulante abusivo.

In particolare sono state rimosse e sottoposte a sequestro circa duemila articoli da mare, tra gonfiabili, ombrelloni, giochi ed altro destinati al commercio abusivo per un valore commerciale pari a 10mila euro, cinque tende da campeggio, alcune delle quali con materassi in spugna in stato di apparente abbandono che diventavano aree utilizzate da venditori abusivi per esporre la merce.

Le attrezzature sequestrate sono state affidate in custodia giudiziale alle amministrazioni nella cui giurisdizione ricadono le aree di demanio marittimo interessate.