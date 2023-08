Elettra Lamborghini furiosa ferma il concerto: Dov’è quel cornuto? Una bottiglia d’acqua è stata lanciata durante il concerto di Elettra Lamborghini tenutosi ieri a Sammichele di Bari. Un fan durante il concerto in piazza, le ha lanciato una bottiglietta d’acqua sfiorandola, una scena destinata a diventare virale.

La cantante furiosa ha interrotto per qualche istante il concerto, rivolgendosi al vile fan: «Chi è quel cornuto? Chiedi scusa, potevi farmi male. Te la tirerei addosso per farti vedere cosa si prova. È pericolosissimo, ora se hai le p… mi dici chi sei e chiedi scusa. Potevi fare male, se hai bevuto non mi interessa, se hai bevuto non venivi qua, è pericoloso, se hai bevuto non devi venire qua… Non voglio la tua acqua, non devi lanciarla. Non mi interessa come mai, ma non lanci le cose qui. Io non voglio la tua acqua! La dai al tuo amico. Queste cose sono davvero pericolose. E adesso continuiamo con Caramello. Fatelo uscire…”, ha detto l’artista prima di riprendere l’esibizione.