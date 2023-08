L’intraprendenza del giovane imprenditore Matteo Gallo e la solidità di un’azienda di successo come MG Technology hanno collaborato per creare un prodotto unico e innovativo: StupenDog, l’alimento per cani che fonde amore e competenza.

StupenDog: L’Innovazione nell’alimentazione canina firmata da Matteo Gallo e MG Technology

StupenDog è nato dall’osservazione della profonda connessione che lega gli esseri umani ai propri amici a quattro zampe.

In un mondo che spesso corre troppo veloce, i cani diventano ben più che semplici animali da compagnia: sono presenze costanti, fonti di amore incondizionato, pronti a consolarci nei momenti di bisogno.

È a loro che StupenDog, frutto della sinergia tra Matteo Gallo e MG Technology, dedica un prodotto di alta qualità, studiato per rispondere alle loro esigenze nutrizionali.

StupenDog: L’Innovazione nell’alimentazione canina firmata da Matteo Gallo e MG Technology direttamente a casa tua

Il benessere di ogni singolo cane è al centro delle scelte di StupenDog.

Offrendo prodotti specifici per le diverse fasi della vita dell’animale, dai cuccioli agli adulti, StupenDog assicura un’alimentazione sempre adeguata.

Scegliere StupenDog significa garantire al proprio cane una vita sana e felice.

Ma StupenDog non si ferma alla sola alimentazione.

Ogni prodotto, dalla carne al pesce, è realizzato con cura, per deliziare i palati più esigenti.

StupenDog offre un universo di prelibatezze create con amore e dedizione.

StupenDog: L’Innovazione nell’alimentazione canina firmata da Matteo Gallo e MG Technology Punto Vendita al pubblico a Martina Franca

info@stupendog.com

E StupenDog non è solo cibo per cani.

È sinonimo di amore, gioia e attenzione costante. Per chi desidera offrire il meglio al proprio compagno fedele, la scelta è StupenDog.

Visitate il loro catalogo online e scoprite una selezione di prodotti pensati per soddisfare le esigenze nutrizionali dei cani di ogni razza e taglia.

info@stupendog.com

Provate subito StupenDog, con spedizione gratuita a casa vostra. Nutrite il vostro cane come merita, fatelo diventare un vero StupenDog!

Il benessere di ogni cane, dalla cucciolata all’età adulta, è al centro delle priorità di StupenDog.

Grazie a una gamma di prodotti specificamente pensati per le diverse fasi della vita del cane, StupenDog garantisce un’alimentazione sempre adeguata e bilanciata.

Optare per StupenDog significa scegliere di offrire al proprio amico a quattro zampe una vita lunga, sana e felice.

Matteo e Giusy della StupendDog

Dove siamo:

Via Giulio Recupero, 33 Martina Franca, (TA) 74015

(+39) 327 352 0948

080 5746223

info@stupendog.com