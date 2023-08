Polizia Ferroviaria: controlli e arresti in vista dell’esodo estivo

La Polizia di Stato ha intensificato le attività di controllo e prevenzione in ambito ferroviario, in occasione dell’aumento dei viaggiatori per le vacanze. Dal 21 al 30 luglio, sono stati effettuati oltre 6.600 controlli, che hanno portato a due arresti e cinque indagini.

Bilancio dell’operazione “Stazioni Sicure”

L’operazione “Stazioni Sicure” è stata coordinata dal Servizio Polizia Ferroviaria e ha coinvolto 32 impianti, tra stazioni e località sensibili. Lo scopo era di garantire la sicurezza delle infrastrutture e dei viaggiatori, contrastando i comportamenti scorretti e i rischi presenti nello scenario ferroviario.

Sono state identificate 1.237 persone e verificati 597 bagagli. Inoltre, sono stati sequestrati circa 23 grammi di sostanze stupefacenti, tra eroina e hashish, e rintracciati due minori fuggiti dalle comunità di accoglienza.

Risultati dei controlli nelle stazioni e sui treni

Nel periodo considerato, sono state impiegate 198 pattuglie nelle stazioni, 64 a bordo dei treni della lunga percorrenza diurna/notturna e delle tratte regionali, 7 lungo linea. Sei sono stati i servizi antiborseggio in abiti civili.

Sono state controllate 6.605 persone, di cui 687 con precedenti di polizia. Due persone sono state arrestate, una in esecuzione di una misura cautelare e l’altra per detenzione ai fini di spaccio. Cinque persone sono state deferite all’autorità giudiziaria per reati vari.

La Polizia Ferroviaria ha dimostrato ancora una volta il suo impegno nel garantire la legalità e la sicurezza in ambito ferroviario, soprattutto in un periodo di grande afflusso di viaggiatori.