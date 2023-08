Il nuovo Questore di Lecce: chi è Vincenzo Massimo Modeo

Vincenzo Massimo Modeo è il nuovo Questore di Lecce. Si è insediato ufficialmente questa mattina, 1° agosto 2023, alla presenza delle autorità locali e dei vertici della Polizia di Stato. Modeo, originario di Francavilla Fontana (Brindisi), ha una lunga e brillante carriera nella Polizia di Stato, dove ha ricoperto incarichi operativi e dirigenziali in diverse città italiane.

Un esperto investigatore

Modeo si è laureato in Giurisprudenza a Pisa e in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni a Catania. Ha iniziato la sua carriera nella Squadra Mobile di Napoli, dove ha acquisito esperienza nel contrasto alla criminalità organizzata. Successivamente, ha lavorato nella Squadra Mobile di Bari, dove ha smantellato il clan Laraspata con l’operazione “Mayer” e colpito il clan Strisciuglio. Ha poi assunto la dirigenza del Commissariato di Andria, dove ha gestito situazioni di ordine pubblico e sicurezza urbana.

Una carriera in ascesa

Modeo ha proseguito la sua carriera come vicario della Questura di Avellino, dove ha coordinato le attività operative e amministrative della provincia. Dal 2017, è stato vicario della Questura di Brescia, dove ha affrontato le sfide legate all’immigrazione e al terrorismo. In seguito, è stato Dirigente del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Lombardia, dove ha garantito la sicurezza dei trasporti e dei viaggiatori. Infine, è stato Questore di Ascoli Piceno, prima di essere nominato Questore di Lecce.

Un ritorno in Puglia

Modeo torna nella sua terra d’origine, la Puglia, con l’intento di continuare il suo impegno a favore della legalità e della sicurezza dei cittadini. Nel suo primo giorno da Questore di Lecce, ha reso omaggio ai caduti della Polizia di Stato, incontrato i funzionari della Questura e delle Specialità della Polizia di Stato, i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e la stampa locale.