NASCE LA SEZIONE DELL’ANPI A ROCCAFORZATA: UNA SPINTA PER LA DEMOCRAZIA E L’ANTIFASCISMO

È con grande soddisfazione che il Comitato Provinciale dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI) ha approvato all’unanimità la costituzione della sezione ANPI di Roccaforzata lo scorso lunedì 31 luglio. Questo importante traguardo è stato raggiunto grazie all’impegno dei numerosi iscritti all’associazione nel territorio, nonché per le innumerevoli attività svolte negli ultimi anni a sostegno dei valori della democrazia e della memoria della Resistenza.

La formazione della sezione ANPI di Roccaforzata è il risultato tangibile del crescente numero di adesioni che l’associazione ha ricevuto nel corso degli anni. L’impegno costante dei membri ha contribuito a garantire una presenza attiva e partecipe nelle iniziative locali, consolidando una solida base di sostegno per la creazione di un presidio democratico e antifascista nel cuore della comunità.

La prossima tappa sarà l’elezione degli organismi dirigenti, che avverrà nell’ambito di un’assemblea degli iscritti. Nel frattempo, un comitato di reggenza si assicurerà che le attività continueranno senza interruzioni anche durante il periodo estivo.

Il principale obiettivo della neonata sezione ANPI di Roccaforzata è preservare la memoria della Resistenza e difendere i valori e i principi sanciti nella nostra Costituzione. Gli iscritti hanno dimostrato un profondo attaccamento ai simboli dell’antifascismo e della lotta partigiana. Partecipando con grande entusiasmo alle manifestazioni del 25 aprile e organizzando incontri per diffondere il significato storico e sociale della Resistenza, hanno contribuito a tenere vivo l’importante capitolo della storia italiana che ha portato alla liberazione dall’oppressione nazifascista.

Tra le iniziative di rilievo messe in atto dalla comunità dell’ANPI di Roccaforzata, spicca il gesto significativo durante la cerimonia del 2 giugno, Festa della Repubblica. Durante la deposizione di una corona d’alloro presso il Monumento ai Caduti, gli iscritti hanno donato ai giovani neo diciottenni del paese una copia della Costituzione italiana, come simbolo del valore della nostra carta fondamentale e come strumento per promuovere la consapevolezza dei diritti e dei doveri di ogni cittadino.

Con la costituzione della sezione ANPI, le iniziative e gli sforzi dei membri si svilupperanno con ancora maggiore intensità e costanza, andando oltre le date simboliche del 25 aprile e del 2 giugno. L’associazione si propone di essere un punto di riferimento attivo nella promozione della democrazia, dell’antifascismo e dell’inclusione sociale, coinvolgendo la comunità in progetti e iniziative tese a diffondere i valori di libertà e uguaglianza che hanno segnato la storia del nostro Paese.

La costituzione della sezione dell’ANPI a Roccaforzata rappresenta un importante passo avanti per l’intera comunità, un segnale di impegno concreto verso un futuro migliore, fondato sui principi di giustizia e solidarietà che hanno caratterizzato la Resistenza italiana. L’augurio è che questa iniziativa possa essere d’ispirazione per altre realtà locali, contribuendo a rafforzare l’unità e la coesione nella lotta contro ogni forma di discriminazione e intolleranza.