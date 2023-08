800MILA EURO PER I COMUNI PUGLIESI CONTRO LE BARRIERE ARCHITETTONICHE

I Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) stanno dimostrando di essere un prezioso strumento per promuovere l’accessibilità e l’inclusione dei cittadini disabili negli edifici e negli spazi pubblici. La Giunta regionale pugliese ha stanziato fondi per sostenere i comuni nella realizzazione di progetti finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche e migliorare la fruibilità degli edifici.

La suddivisione del contributo è stata strutturata in base al numero di residenti dei comuni, con l’obiettivo di garantire un’attenzione particolare ai centri abitati con una popolazione compresa tra 5.000 e 20.000 abitanti. In particolare, i comuni con meno di 5.000 residenti riceveranno un contributo di 3.000 euro, quelli con una popolazione tra 5.000 e 20.000 abitanti riceveranno 6.000 euro, mentre i comuni con oltre 20.000 residenti potranno beneficiare di un finanziamento di 15.000 euro.

Secondo il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e l’Assessore all’Ambiente e alle Politiche Abitative, Anna Grazia Maraschio, l’obiettivo principale dei PEBA è garantire la massima mobilità e accessibilità all’interno degli edifici, in modo che le persone con disabilità possano vivere le proprie case in maniera autonoma e indipendente. La pianificazione, la prevenzione e una buona progettazione sono fondamentali per raggiungere questo obiettivo.

Fin dal 2019, quando sono stati stanziati i contributi per i PEBA, ben 60 comuni pugliesi hanno già usufruito di questo sostegno, mentre altri 85 comuni sono attualmente in fase di realizzazione dei progetti. Con la nuova tranche della dotazione finanziaria, verrà data priorità ai comuni che non hanno ancora beneficiato di finanziamenti regionali per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

I comuni interessati dovranno presentare una richiesta di contributo utilizzando l’apposito modello regionale (Allegato B), che è disponibile sul portale tematico della Regione Puglia dedicato ai PEBA. La documentazione richiesta dovrà essere inviata tramite posta certificata all’indirizzo pec sezione.politicheabitative@pec.rupar.puglia.it entro le ore 12:00 del 30 settembre 2023. Nell’oggetto della mail dovrà essere indicata la dicitura “Domanda di contributo per l’adozione del P.E.B.A.”.

Una volta scaduto il termine per la presentazione delle richieste, la Regione Puglia procederà a stilare due graduatorie: una per i comuni che non hanno mai beneficiato di finanziamenti regionali e l’altra per i comuni che hanno partecipato ad altri avvisi pubblici.

Il Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l’attuazione del Piano Taranto, Cosimo Borraccino, ha sottolineato l’importanza di questi contributi per promuovere una maggiore inclusione e accessibilità in tutto il territorio regionale.

In conclusione, i Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche rappresentano uno strumento fondamentale per promuovere l’uguaglianza e l’inclusione sociale, garantendo a tutti i cittadini, compresi quelli con disabilità, di poter accedere e utilizzare gli spazi pubblici e privati in maniera autonoma e senza ostacoli. Con l’impegno della Regione Puglia e dei comuni, si prospetta un futuro più inclusivo e accessibile per tutti.