Martina Franca: crolla il muro del parcheggio sotto lo sguardo dei turisti

Martina Franca cade a pezzi è la prima frase che ci viene detta quando ci raccontano cosa è avvenuto nel parcheggio di Via Pietro del Tocco.

La prima domanda è se ci sono stati feriti, ma veniamo rassicurati di questo. La nostra preoccupazione è perché, in quell’area, ci sono dei giochi per bambini.

Gli stessi ci raccontano di aver visto dei turisti che stavano per entrare nella propria auto spaventati quando avveniva il crollo.

Martina Franca come più volte scritto, dietro la sua facciata idilliaca, nasconde una realtà preoccupante.

Il recente crollo del muro ha messo alla luce la mancanza di manutenzione e l’indifferenza delle autorità nei confronti delle vere necessità della comunità.

Il muro di cinta del parcheggio di Via Pietro del Tocco, come potete vedere dalle foto, si è completamente sgretolato.

Le cause di questo incidente non sono ancora chiare, ma ciò che è evidente è l’assenza di una corretta manutenzione preventiva.

Gli operai del Comune, una volta messa la segnaletica per impedire l’avvicinamento delle persone, sono intervenuti con una velocità impressionante per ripristinare il muro.

Questa pronta risposta ha lasciato molti cittadini perplessi. Come mai si sono chiesti?

Il fatto che nessuno ne abbia parlato è una delle risposte.

Se solo avessero agito con la stessa tempestività per risolvere i problemi che da tempo affliggono la città magari le cose andrebbero meglio.

Ma il muro crollato poteva avere un effetto mediatico rilevante.

In quell’area ci sono irregolarità che possono creare dei pericoli come è ben noto sia all’Amministrazione Comunale, sia alle autorità competenti alle quali sono stati fatti degli esposti quando sono state rilasciate delle autorizzazioni per delle sagre enogastronomiche.

Ciò che lascia davvero perplessi è il modo affrettato con cui è stato ripristinato il muro. È possibile che ciò sia dovuto alla volontà di evitare polemiche che potrebbero essere sollevate proprio da questa testata sui muri a secco irregolari e non a norma presenti nella zona del parcheggio?

Questi muri, come è stato segnalato alle autorità competenti, sono o non irregolari ma anche pericolosi?

Ad oggi non siamo stati smentito pur avendo sollevato più volte il problemi, così come abbiamo fatto per il parcheggio degli Orti del Duca

Tuttavia, sembra che Martina Franca sia una sorta di “repubblica a sé” in cui le leggi e i regolamenti vengono applicati in modo arbitrario.

Sebbene sia ammirevole che il Comune abbia provveduto a riparare tempestivamente il muro crollato, non possiamo ignorare il fatto che ci sono molte altre questioni più urgenti e importanti che richiedono attenzione. (Nella foto il muro riparato a tempo di record, tale da suscitare molti dubbi)

Un noto ristoratore della “Lama”, una zona plurifotografata della città, ha sollevato delle critiche riguardo alle carenze che vengono costantemente ignorate e lui stesso con attrezzi alla mano è dovuto intervenire per fare quello che il Comune “ignora” Nella foto un frammento di un video pubblicato dal ristoratore costretto a fare lui i lavori che spetterebbero al Comune, relativi alla manutenzione di una delle più belle realtà della città

La situazione di Martina Franca richiede una riflessione seria da parte di tutti i cittadini e delle autorità competenti che non possono ignorare i possibili pericoli portati alla loro attenzione.

È necessario assumere un approccio più oculato e pragmatico, risolvendo prima i problemi che minano la sicurezza e il benessere della comunità.

Solo così la città potrà tornare ad essere una città fiorente e accogliente per i suoi residenti e per i visitatori, cosa che, a quanto pare, soprattutto nell’ultimo anno é venuta a mancare.

È per questo che il turismo nella capitale della Valle d’Itria sembra abbia subito una diminuzione maggiore rispetto alle altre confinanti?

“E meno male che c’è il festival” ci sussurra un noto pasticcere del centro storico.