Si ubriaca e lancia un bicchiere contro il gestore locale

Sotto il decreto del Questore di Lecce, Dott. Andrea Valentino, un cittadino straniero di 31 anni è stato sottoposto alla misura del DASPO Urbano, vietando il suo accesso a locali ed esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande alcoliche. La misura è stata emessa a seguito di una serie di condotte pericolose per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

I fatti risalgono alla tarda serata del 20 luglio scorso, quando gli agenti delle Volanti, in servizio di controllo del territorio a Lecce, sono stati allertati riguardo a un uomo visibilmente ubriaco, che aveva aggredito il titolare di un noto esercizio pubblico, “Il Barroccio”, nel cuore della movida leccese. Il violento attacco è stato perpetrato utilizzando un bicchiere di vetro, causando una profonda ferita al volto della vittima.

Non era la prima volta che il cittadino senegalese si rendeva protagonista di episodi simili. Nel dicembre del 2022, per analoghi comportamenti molesta in un altro locale situato nel viale dell’Università, era stato inserito nell’applicativo SCUDO della Polizia di Stato. Le autorità erano venute a conoscenza del suo frequente coinvolgimento in bar e locali di intrattenimento della zona, manifestando un atteggiamento aggressivo, spesso in seguito all’assunzione di bevande alcoliche.

Il risultato dell’attacco del 20 luglio è stato il deferimento in stato di libertà del cittadino straniero all’autorità giudiziaria per lesioni personali, poiché il proprietario del locale è stato trasportato d’urgenza presso l’Ospedale “Perrino” di Brindisi, dove ha dovuto subire un intervento di chirurgia plastica.

Le indagini approfondite condotte dagli agenti della Polizia di Stato hanno evidenziato il pericolo che il 31enne rappresenta per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Alla luce di ciò, il Questore di Lecce ha ritenuto necessaria l’emissione urgente della misura del DASPO Urbano, imponendo un divieto di accesso e stazionamento per un periodo di ventiquattro mesi presso “Il Barroccio” e tutti gli altri esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande.

La misura, che ha avuto decorrenza immediata, mira a garantire la sicurezza degli esercenti e dei cittadini che frequentano tali locali, proteggendo l’ordine pubblico e prevenendo potenziali situazioni di pericolo. Il DASPO Urbano è uno strumento giuridico importante per arginare comportamenti pericolosi e garantire la tranquillità e il benessere della comunità locale.