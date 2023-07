Puglia con i guantoni – Da Fasano a Tricase

Da Fasano a Tricase, la Quero-Chiloiro percorre la Puglia con i guantoni.

Ventuno incontri di boxe nel fine settimana targato Quero.

Sono ben ventuno i pugili della Quero-Chiloiro che occuperanno con la loro verve agonistica le due piazze di Fasano e Tricase in cui sono state programmate le manifestazioni sportive del 29 e 30 luglio, per un totale, – compresi i pugili delle società avversarie, – di quarantadue atleti che vivranno un weekend all’insegna dei valori e del benessere sportivo, ai quali si aggiungono poi quelli giovanissimi delle gare di sparring-io.

Bei numeri, sicuramente, dopo un mese di luglio in cui gli atleti tarantini hanno dato il loro tempo alla boxe disputando numerosi match nelle riunioni casalinghe e nelle numerose trasferte regionali e nazionali e sacrificandosi nei caldi allenamenti quotidiani della palestra di via Emilia a Taranto.

Primo step del fine settimana sarà quello del secondo round per la Fasano fight night, che si svolgerà nella centralissima piazza Ciaia di Fasano grazie all’organizzazione del tecnico e pugile fasanese della Quero-Chiloiro, Vito Potenza, che porterà i suoi allievi sul ring a partire dalle ore 20 di sabato 29 luglio.

Dopo le gare giovanili di sparring-io in programma, infatti, si disputeranno gli incontri di boxe dilettantistica maschile e femminile che avranno come protagonista la fortissima squadra di pugili fasanesi e tarantini: Ivan Gimmi, Giacomo Gioioso, Vito Speciale, Angelo Dragone, Ettore Pelonzi, Emanuele Ceino e Angelica Semeraro tra i fasanesi, Andrea Bisignano, Gaetano Barbati, Antonio Palmitesta e Domenico Vacca tra i tarantini.

La Quero-Chiloiro e la Pugilistica Taranto si confronteranno con la Pegasus Gym & boxing club Matera, l’Accademia pugilistica Portoghese Bari, l’Accademia pugilistica andriese e la Polisportiva Metropolis Salerno.

Per il secondo step di queste due giornate di boxe, a Tricase, invece, il programma dei match di domenica 30 luglio vedrà competere, oltre ai dilettanti e ai baby atleti dello sparring-io, il professionista Giovanni ‘Nino’ Rossetti, che affronterà sulle sei riprese il peso medio Giuseppe Rauseo. Parteciperanno all’evento che si terrà in piazza Pisanelli a partire dalle ore 20 per la co-organizzazione tra la Alex boxe Tricase e la Quero-Chiloiro, i tarantini Domenico Maffei, Luigi Portino, Nicola Cesarano, Felice Di Cuia, Alessandro Zizzaro e Antonio Di Carlo, che combatterano insieme agli atleti delle società pugliesi e calabresi Alex boxe Tricase, Boxe team Morrone, Boxe Terra d’Otranto, Habachi Boxe e Avolio boxe Castrovillari.

Fari puntati su Nino Rossetti, ex campione italiano pesi medi e vincitore della cintura mondiale youth UBO, che disputerà il suo sedicesimo match in carriera da pro contro l’ostico Rauseo per ricordare al mondo della boxe il suo talento innato e la sua crescita dopo l’esperienza del titolo italiano.