Troppo distante l’ospedale e lei partorisce in ambulanza

Sfida imprevista per una giovane mamma residente a Ceglie Messapica che ha dovuto partorire in ambulanza lungo la strada che conduceva all’ospedale Perrino di Brindisi. L’evento straordinario si è verificato la scorsa domenica, quando l’emergenza ha costretto la donna a chiamare il numero di pronto intervento 118 per ricevere assistenza immediata.

Il viaggio verso l’ospedale è iniziato precipitosamente, ma le contrazioni si sono intensificate a una velocità impressionante, lasciando pochissimo tempo per raggiungere la struttura sanitaria. A bordo dell’ambulanza, il personale medico ha notato che il parto era imminente e ha dovuto prendere una decisione cruciale. Fermarsi nella frazione di Bax, nel territorio di Francavilla Fontana, è stata la scelta giusta per garantire che la mamma ricevesse l’assistenza necessaria in tempo.Con estrema prontezza e abilità, gli operatori del 118 hanno effettuato il parto direttamente all’interno dell’ambulanza.

Nonostante la situazione critica, il coraggio e la professionalità del personale medico hanno garantito una nascita sicura e senza complicazioni. Alla neonata è stato dato il nome di Selene, e sia lei che la sua coraggiosa mamma sono state dichiarate in perfetta salute.Non è la prima volta che si verifica una situazione simile nella zona.

Solo due mesi fa, un’altra mamma di Francavilla Fontana ha avuto un travaglio in auto mentre cercava di raggiungere il Santissima Annunziata a Taranto, in quanto il punto nascite del “Camberlingo” era temporaneamente chiuso per mancanza di personale medico. Anche in quella circostanza, la prontezza dei soccorritori ha giocato un ruolo vitale nel garantire un lieto fine.