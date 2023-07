Taranto Football Club 1927 – Campagna abbonamenti

La società Taranto Football Club 1927 è lieta di annunciare le tariffe per la campagna abbonamenti 2023/24.



Le tessere avranno valenza per le prime nove partite che gli ionici disputeranno allo Stadio Erasmo Iacovone, in quanto attualmente non è possibile programmare la vendita per l’intera stagione, vista l’incertezza legata all’impianto.



Si comunica inoltre, che l’acquisto degli abbonamenti sarà possibile presso Pausa Caffè, situato in Viale Trentino 5B-7 a Taranto.



La vendita sarà attiva a partire dalle ore 9:00 di giovedì 27 luglio e terminerà venerdì 25 agosto. Sarà possibile acquistare gli abbonamenti tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e successivamente dalle ore 16:00 alle ore 20:00.

Ritorniamo a vivere insieme emozioni a tinte rossoblù: #noisiAMOtaranto

Di seguito il tariffario degli abbonamenti oltre che il tariffario dei prezzi per i tagliandi singoli valevoli per la stagione 2023/24.