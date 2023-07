Le novità del calcio di C e B e i possibili ripescaggi

Il Consiglio federale ha annunciato l’intenzione di richiedere al Coni l’equiparazione dei calciatori del Regno Unito a quelli comunitari. È stata redatta una graduatoria per le riammissioni e i ripescaggi dei campionati di Serie B e Serie C, con il Brescia posizionato al primo posto delle squadre riammissibili, seguito dal Perugia, che ha risolto i problemi legati allo stadio. Nel frattempo, il Mantova ha definitivamente preso il posto del Pordenone, che ha rinunciato al titolo nella Serie C.

Una possibile ulteriore integrazione, rispetterà il seguente ordine: Atalanta Under 23, Casertana (che è la sola compagine ad aver avuto i pareri positivi da Covisoc e Commissione Infrastrutture, cosa che non è accaduto per Alcione, Fano e Trapani) e Piacenza.

Il presidente federale, Gabriele Gravina, ha ribadito che le ammissioni definitive saranno decise in un momento successivo, in attesa dell’esito dei ricorsi. Gravina ha espresso la sua stanchezza riguardo alle estati passate in attesa di ricorsi e controricorsi e ha mostrato la volontà di apportare cambiamenti. Si è discusso della possibilità di anticipare il termine delle iscrizioni delle squadre al 30 aprile (anziché la data attuale del 31 maggio) per evitare ritardi nei campionati e per scongiurare situazioni simili in futuro.

Inoltre, è stato menzionato che i campionati potrebbero anche iniziare con “fantomatiche x e y”, facendo riferimento a squadre che sono ancora in attesa di decisioni definitive sulla loro ammissione.

È importante sottolineare che le decisioni prese dal Consiglio federale riguardo alle ammissioni e ai ripescaggi potrebbero avere ulteriori sviluppi e modifiche in base all’esito dei ricorsi e alle deliberazioni future.