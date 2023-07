Konday firma col Taranto

La società Taranto Football Club 1927 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni di Esmeraldo Kondaj sino al 30/06/2024 con opzione di rinnovo.



Classe 2001, Kondaj approda in rossoblù dopo due anni trascorsi alla Pianese in Serie D. Il neo-centrocampista rossoblù, nell’ultima stagione si è messo in luce con il club toscano, dove ha siglato 7 reti in 31 presenze.

Nella sua carriera ha vestito anche la maglia della Sangiovannese. Anche Esmeraldo ha raggiunto i suoi compagni e mister Capuano a Cascia.