Basket – Coach Orlando confermato alla Nuovi Orizzonti Ta

Nuovi Orizzonti Taranto, ufficializzata la conferma di William Orlando per la nuova avventura in B Femminile

Il coach reduce da un’ottima stagione conclusa in prima posizione in codominio con Trani e conclusa con la partecipazione alla finale play-off, resta alla guida del sodalizio rossoblu ionico per portare la città di Taranto nel basket femminile di prima fascia come da tradizione

La società della Nuovi Orizzonti Taranto Basket comunica che, dopo la conferma della B femminile,ha provveduto ad ufficializzare la conferma di coach Orlando alla guida tecnica per la stagione 2023/24.



Nato il 6.5.1978, allenatore nazionale dal 2011, William Orlando ha accumulato diverse esperienze, tra cui le principali:

2010/2013 assistente nel mitico Cras (1 scudetto, due finali scudetto, 1 supercoppa, due finali supercoppa, 1 coppa Italia ed uno storico 5 posto nell’Eurolega Women 2010/2011;

2013/2015 assistente in a1 ad Umbertide con Lorenzo Serventi, con due semifinali scudetto e duesemifinali di Coppa Italia, da capo allenatore alle finali nazionali Under 19 di Battipaglia;

2015/2016 capo allenatore della neo promossa Pallacanestro Viareggio in A2, conquistando la salvezza con un gruppo di giocatrici locali;

2017/2019 capo allenatore di altra neopromossa in A2, San Giovanni Valdarno, con risultati di vertice,playoff e final four di Coppa Italia;

2019/2020 A2 Ariano Irpino con un campionato ricco di soddisfazioni (4° posto) sino allo stop covid;

2021 arriva la chiamata di Roseto in B e nel 2022 l’approdo alla Dinamo Taranto, nella sua città, con una cavalcata trionfale interrotta solo in finale con Trani.

Ed ora il ritorno nel basket che conta. La società della Nuovi Orizzonti Taranto Basket, augura a coach William Orlando di raggiungere quei risultati che la piazza di Taranto merita e reclama.