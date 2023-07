Tragedia nel Porto di Taranto: operaio schiacciato da un’ecoballa

Un tragico incidente ha scosso il Porto di Taranto, lasciando la comunità locale addolorata e in stato di shock. Un dipendente dell’impresa Ecologica, Antonio Bellanova, di 31 anni, ha perso la vita mentre era al lavoro, schiacciato da un’enorme ecoballa di rifiuti all’interno della stiva di una nave.

L’incidente è avvenuto al quarto sporgente del porto, dove l’uomo stava lavorando con il suo team per movimentare rifiuti destinati al riciclaggio. Purtroppo, non sono ancora noti i dettagli specifici che hanno portato alla tragedia. Sul posto è intervenuto immediatamente il servizio medico di emergenza 118, ma purtroppo per l’operaio Antonio Bellanova non c’era più nulla da fare, e il giovane è deceduto sul luogo dell’incidente.