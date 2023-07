Puglia sotto il peso della peronospora: la vendemmia 2023 rischia di essere la più nera degli ultimi anni

Le piogge abbondanti e il caldo estivo danneggiano gravemente i vigneti di tutta la regione, richiesta di misure straordinarie per sostenere gli agricoltori colpiti

La Puglia si trova ad affrontare una grave emergenza nel settore vitivinicolo a causa della peronospora, che sta compromettendo seriamente i raccolti. Le condizioni climatiche avverse, con piogge abbondanti tra maggio e giugno del 2023, hanno favorito la diffusione di spore fungine e la crescita della temuta malattia, causando danni ingenti alle viti e mettendo in ginocchio i produttori di vino in tutta la regione.

Gennaro Sicolo, presidente CIA Puglia e vicepresidente nazionale di CIA Agricoltori Italiani, ha lanciato un appello alle istituzioni regionali e nazionali, chiedendo un sostegno eccezionale per gli agricoltori e le PMI colpite da questa calamità naturale. Le previsioni per la produzione di uva da vino nel 2023 sono disastrose, con una riduzione drastica dovuta alle condizioni climatiche avverse.

Durante i mesi di maggio e giugno del 2023, la Puglia ha registrato precipitazioni di quattro volte superiori rispetto allo stesso periodo del 2022. Le piogge abbondanti hanno causato allagamenti, frane e danni alle infrastrutture, ma hanno anche creato un ambiente favorevole alla diffusione della peronospora. I vigneti di tutta la regione sono stati gravemente danneggiati, e i produttori si preparano a una vendemmia nera, con una riduzione significativa della produzione di vino.

Gli agricoltori chiedono misure straordinarie di ristoro e sostenibilità per affrontare questa crisi senza precedenti. La Regione Puglia è invitata a fornire un dettagliato report sugli areali colpiti e i danni subiti dai viticoltori, al fine di valutare con precisione l’entità degli aiuti necessari. Si richiede un sostegno finanziario adeguato, legato ai danni effettivamente subiti, in modo da sostenere le aziende colpite e contribuire alla loro ripresa economica.

La campagna vitivinicola 2023 è ormai irrimediabilmente compromessa, e gli agricoltori si trovano ad affrontare una crisi senza fine. Le giacenze di vino nel 2022-2023 sono ancora significative, e la Puglia è una delle regioni più colpite, con circa 8 milioni di ettolitri di vino in giacenza. La situazione richiede interventi tempestivi e decisi per affrontare questa emergenza e sostenere l’industria vitivinicola pugliese.

La richiesta di aiuti straordinari da parte dei produttori è stata accolta con attenzione dalle istituzioni, ma ora è necessario agire con celerità per mettere in campo soluzioni concrete e sostenere il comparto vitivinicolo pugliese. L’intera regione è unita nel cercare una via d’uscita da questa crisi senza precedenti e spera in un supporto concreto da parte delle istituzioni per salvaguardare l’identità e l’economia vitivinicola della Puglia.