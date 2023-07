Polizia di Stato intensifica i controlli: sequestrati stupefacenti e denunciati quattro brindisini

L’azione di prevenzione e repressione contro lo spaccio di droga continua a Brindisi con successo, ma anche controlli su veicoli e locali pubblici.

Il Questore di Brindisi, Annino Gargano, ha dato istruzioni per intensificare l’azione di prevenzione e repressione contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto nelle zone della movida, durante il vivace periodo estivo. Durante il fine settimana, la Polizia di Stato ha portato avanti diversi interventi con risultati significativi.

Gli operatori della Sezione Volanti della Questura sono stati impegnati in servizi di controllo del territorio e hanno intercettato alcune situazioni sospette che hanno portato a importanti denunce e sequestri di droga. In uno dei casi, una pattuglia ha incrociato un motociclo con due giovani a bordo che, alla vista degli agenti, hanno cercato di fuggire. Dopo un breve inseguimento, il conducente del mezzo è stato fermato e denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale, oltre a ricevere sanzioni per violazioni del codice della strada. Il passeggero, un diciottenne, è stato trovato in possesso di diverse dosi di cocaina e hashish, motivo per cui anch’esso è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Un altro giovane è stato fermato e trovato in possesso di dosi di cocaina, ricevendo una contestazione amministrativa per essere un consumatore abituale di sostanze stupefacenti. Inoltre, un uomo è stato sorpreso mentre cercava di nascondere droga tra le strade del centro storico e nelle sue pertinenze, con cocaina, marijuana e hashish sequestrati dagli agenti. Anche in questo caso, è stato deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’azione di prevenzione ha coinvolto anche i controlli del territorio, dove le Volanti hanno individuato un giovane in possesso di una mazza da baseball e una dose di hashish. Il ragazzo è stato denunciato per il possesso ingiustificato dell’oggetto atto ad offendere e segnalato alla Prefettura per la detenzione del piccolo quantitativo di droga.

Complessivamente, nel corso del fine settimana, sono stati controllati 1022 persone e 320 veicoli, con diverse contestazioni per violazioni del codice della strada.

Inoltre, i controlli amministrativi sugli esercizi pubblici sono stati intensificati, e durante l’ultimo fine settimana, in collaborazione con la Polizia Locale e l’ASL di Brindisi, sono state rilevate sei infrazioni in alcuni locali pubblici di Ostuni.

Questi risultati sono il frutto di un impegno costante e determinato da parte delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza e il rispetto delle leggi nel territorio di Brindisi. Il Questore Gargano ha sottolineato che l’azione di controllo proseguirà senza sosta per garantire un’estate tranquilla e sicura a tutti i cittadini.