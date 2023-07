Emergenza Caldo – A Statte un centro operativo

Il Comune di Statte attiva il COC (Centro Operativo Comunale)

Aiuti e sostegni soprattutto per i fragili in condizioni di solitudine

“L’obiettivo è quello di non dover rincorrere l’emergenza dell’emergenza e oltre a salvare vite, impedire la saturazione dei Pronto Soccorso”.

Il sindaco di Statte, Franco Andrioli, commenta così l’attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) per l’emergenza caldo che da oggi grazie al coordinamento tra Comune, Protezione Civile, Vigili Urbani, Carabinieri e l’Associazione Medici di base di Statte, intende presidiare il territorio fornendo il servizio di aiuto e sostegno alle persone che si trovano in condizioni di fragilità.

“Si tratta di una fragilità non intesa in senso classico – spiega Andrioli – perché non si rivolge esclusivamente a chi è affetto da multipatologie ma caso mai usufruisce già di servizi di assistenza domiciliare integrata, quando a persone in condizioni di fragilità sociale”.

Il male assoluto che rischia di degenerare con il caldo è in questo caso la solitudine.

“Ci sono persone che rinunciano o dimenticano di bere, di assumere i farmaci, di effettuare i controlli perché con inizi di demenza, perché soli o perché il caldo impedisce loro di raggiungere anche il merdico per una semplice prescrizione medica – dice Andrioli – per questo incrociando i dati dell’anagrafe comunale, con quelli degli oltre 11mila assistiti dai nove medici di base del territorio, stiamo cercando di intercettare questa fragilità ed essere di sostegno al benessere psico-fisico di queste persone”.

Il servizio che si svolge sotto la supervisione attenta del dott. Nicola Di Sabato, portavoce dei medici di base di Statte, è un ulteriore strumento di supporto alle direttive regionali e nazionali emanate in virtù dell’emergenza caldo.

“Non si tratta solo di bere o mangiare frutta – dichiara ancora il Sindaco di Statte – ma di evitare soprattutto che queste persone escano in strada nelle ore più calde della giornata. Per questo grazie alla Protezione Civile la platea di fragili che sarà individuata dai medici riceverà le prescrizioni sanitarie previste caso per caso”.

Sentinelle di questa emergenza che non accenna a dare tregua saranno sul territorio, oltre i medici, anche i Vigili Urbani, i Carabinieri e gli stessi volontari della Protezione Civile.

Il servizio di consegna prescrizioni a domicilio sarà attivo tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00, mentre il servizio infermieria per eventuali clicli di idratazione, medicazioni e terapie sarà fruibile presso la sede del Poliambulatorio di Statte (via Albinoni, 1) dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 19.30.