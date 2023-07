Castellaneta Marina – Cena benefica per università in Nigeria

Charity Dinner per un’università in Nigeria

Partecipare a una cena benefica, in una splendida location in una sera di estate, per dare una chance a tanti giovani nigeriani permettendo loro di studiare e formarsi nel loro paese: è la nuova iniziativa di Opera Don Bonifacio Azione Verde, l’associazione impegnata da anni nella realizzazione di interventi a favore della popolazione della Nigeria.

La Charity Dinner si terrà, alle ore 20.30 di giovedì 27 luglio, sulla terrazza “Creò” del Kallè Beach Club sul Lungomare Eroi del mare n. 23 a Castellaneta Marina; l’intrattenimento sarà assicurato dalla performance musicale dal vivo del gruppo “Banana’s Republiq” e, a seguire, dal DJset curato da Mirko_Aquaro_Voice e Piero Vinci DJ (Prenotazioni e info Rosaria Propato 3495667900 e Margherita Ferrara 3932239673).

Con questa iniziativa, in particolare, Opera Don Bonifacio Azione Verde mira a sostenere il Progetto umanitario “Azione Verde University” in Nigeria, un campus universitario destinato a oltre 5.000 studenti per offrire loro opportunità di sviluppo umano attraverso programmi di studio accademico e alta formazione.

Il progetto per la realizzazione del campus universitario, che sorge su un’area di proprietà di oltre 75 ettari nel comune di Amaigbo, nel cuore dello Stato di Imo a Sud-Est della Nigeria, prevede la realizzazione di università, laboratori, mensa, alloggi, centri sportivi, chiesa, biblioteca e poliambulatorio.

È una delle numerose iniziative di Opera Don Bonifacio Azione Verde Odv Ets, l’organizzazione umanitaria internazionale fondata da Don Bonifacio Duru, sacerdote nigeriano della Diocesi Cattolica di Orlu, nello Stato di Imo, Sud-Est della Nigeria, che ha trasformato la sua esistenza in una testimonianza attiva della esistenza di Dio e della Sua presenza tra i più poveri e più emarginati.

Nel 2002 Don Bonifacio Duru ha fondato in Italia l’organizzazione umanitaria internazionale “Opera Don Bonifacio Azione Verde ODV ETS”, la cui mission è promuovere lo sviluppo umano in tutto il mondo mediante l’educazione olistica, l’istruzione e la formazione di bambini e adulti, nonché la realizzazione di programmi socio-sanitari finalizzati a garantire, principalmente nel continente africano, il diritto alla salute e l’inclusione sociale.

Opera Don Bonifacio Azione Verde è anche ONG riconosciuta e iscritta nell’elenco delle Organizzazioni della Società Civile ed altri soggetti senza finalità di lucro tenuto dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, nonchè è accreditata dall’Agenzia Nazionale per i Giovani, organizzazione riconosciuta per il coordinamento e l’invio dei volontari, nell’ambito del programma ERASMUS+ e del Corpo Europeo di Solidarietà.