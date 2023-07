Università Taranto – Ipotesi Scienze del mare al Tartarugaio

Il Presidente del consiglio comunale Dott. Pietro Bitetti: “Il rilancio culturale ed economico di Taranto passa anche e soprattutto dalla valorizzazione della risorsa mare. Per questa ragione, mi attiverò già nei prossimi giorni per verificare la fattibilità di quello che considero un importante obiettivo: destinare l’edificio noto come Tartarugaio, ubicato in Città vecchia, a sede universitaria. In particolare, sarebbe l’edificio ideale per ospitare il corso di laurea in Scienze delle Produzioni e delle Risorse del Mare dipartimento di medicina veterinaria.

Da quel che mi è stato riferito da alcuni addetti ai lavori, ci sono tutti i presupposti affinché il progetto possa essere realizzato. La struttura in questione è tornata disponibile e ciò alimenta la speranza che tutto possa filare per il verso giusto. Se le premesse ci sono e sono ottime, diventa ora fondamentale riunire attorno ad un tavolo tutti i soggetti istituzionali a vario titolo interessati per capire come procedere e in quali tempi.

Dobbiamo cioè agire mettendo in campo ogni iniziativa utile e, soprattutto, quella unità di intenti senza la quale nessun traguardo è raggiungibile. Si tratta, ancora una volta, di offrire una prova di maturità della classe dirigente tarantina.

Ai nostri studenti universitari dobbiamo regalare un sogno: realizzare un corso di laurea di eccellenza che diventi punto di riferimento in Italia partendo da una sede più che prestigiosa che si affaccia proprio sul mare e che darà la possibilità ai nostri studenti di studiare e fare ricerca. A noi amministratori il compito di metterli nelle condizioni di ricevere una formazione di eccellenza che gli consenta di restare a lavorare nella loro città.

Sono loro i protagonisti del presente e del futuro, adesso abbiamo un’occasione più unica che rara per dimostrare, con i fatti, di essere al loro fianco”.