Il trombettista americano Joe Magnarelli a Manduria

Il trombettista americano Joe Magnarelli in concerto al Per…Bacco Jazz

Un concerto internazionale in scena domenica 30 luglio al Per…Bacco Jazz Club: ospite della serata l’americano Joe Magnarelli , tra i trombettisti più stimati e richiesti al mondo, negli oltre 40 anni di carriera il musicista ha affiancato artisti del calibro di Aretha Franklin, Rosemary Clooney, Joe Williams, Freddy Cole, Mel Torme. Con lui sul palco gli amici di sempre del Jazz Club dei Due Mari: Bruno Montrone all’organo hammond e Giovanni Scasciamacchia alla batteria per un organ trio all’insegna del jazz più autentico.



L’evento sarà arricchito da una novità importante che offrirà una proposta musicale ancora più intrigante a tutti gli avventori della serata:

dalle ore 19.00 alle ore 21.00 con la mission di rendere l’attesa per lo start del concerto piacevole e godibile , si svolgerà il DJ SET tenuto da un noto Davide Troina in arte Papa Troina, giovane e talentuoso tarantino trasferitosi per ragioni di studio a Milano, dove è impegnato ad allietare la movida milanese.



Durante il dj set sara’ possibile consumare un aperitivo di benvenuto organizzato per l’evento nel Weingarten esterno al locale, a base di prosecco free-drink e stuzzicherie varie. Al termine del dj set, ci accomoderemo all’interno della sala climatizzata in attesa dell’inizio del concerto previsto per le ore 21.30 , durante il quale saranno serviti al tavolo 1 antipasto ed 1 primo accompagnati da vini bianchi di verdeca o fiano, anch’essi in modalità free-drink.

“Abbiamo deciso di arricchire la serata –afferma Pino Gentile – con un dj set e un aperitivo di benvenuto dalle ore 19:00 alle 21:00 per i nostri ospiti nel nostro Weingarten esterno e successivamente spostarci all’interno nel locale climatizzato per assistere a questo grande concerto con Joe Magnarelliper dare maggiore lustro alla qualità della musica che ascolteremo”.



La presentazione del concerto come sempre spetta a Egidio Gentile, direttore artistico del Jazz Club: “Avremo il piacere di ospitare Joe Magnarelli, uno dei trombettisti di spicco della scena internazionale, un musicista molto attivo a New York e figura storica del jazz. Joe sarà accompagnato da due ottimi musicisti come Bruno Montrone all’organo hammond e Giovanni Scasciamacchia alla batteria, due artisti già noti nel nostro jazz club, sarà davvero un bel concerto”.