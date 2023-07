Sfera Ebbasta ha mandato in visibilio i fan di Sonic Park Stupinigi Dopo artisti indimenticabili come Mika, Palcebo+Planet Funk, Lazza, Sfera Ebbasta è arrivato sul palco del Sonic Park Matera presso Cava del Sole David Sassoli. La città patrimonio Unesco di Matera e Sonic Park Stupinigi, hanno ipnotizzato e chiamato a raccolta i più giovani, con un concerto che ha registrato dalla prima chiamata il sold-out. Il trapking, indiscusso recordman di vendite e ascolti nel nostro Paese, la rock star da milioni di ascolti e streaming, autentico idolo della generazione Z, ha infiammato e trasformato in dancefloor Cava del Sole Davide Sassoli con il suo Summer Tour 2023.

Ieri giovedì 20 luglio 2023 Sfera Ebbasta ha raccontato ai suoi fan, le hit più iconiche di tutto il suo repertorio, dalle origini agli ultimi brani di FAMOSO, album che ha alzato l’asticella per la musica urban italiana nel mondo. Ha eseguito Intro, Tik tok, Abracadrabra+Macarena, $€, Baby, Bottiglie privè, Tran tran, Sciroppo, Cupido, Mademoiselle, s!r!, Piove, Rockstar, Nuovo range, Ricchi per sempre, Visiera a becco, M’manc, Calipso, Notti, Ciny, Per davvero, Bon ton, Mamma mia, Mi fai impazzire, HBD, Pablo, Italiano, Bravi ragazzi nei bravi quartieri per un live davvero esplosivo, ambasciatore di un linguaggio “sui generis” che ha permesso di entrare nei meandri della mente giovanile con il suo inconfondibile stile distaccato dai più tradizionali appuntamenti in cartellone della Sonic Park Stupinigi.

Sfera Ebbasta ha mandato in visibilio i fan di Sonic Park Stupinigi

E’ andata in scena la celebrazione della sua carriera che lo ha portato nell’olimpo nella trap music.

Il trap oggi può essere considerato come estensione del rap e dell’hip hop con arrangiamenti più roboanti, melodie minimali e aggressive.

Attesa ampiamente ripagata dai tanti fan in trepidante attesa dal primo pomeriggio per vedere dal vivo il loro beniamino e scatenarsi nelle oltre due ore di concerto. Sfera Ebbasta ha regalato loro emozioni indescrivibili. La sua voce e i suoi testi hanno scaldato il pubblico di oltre 7000 persone che gli hanno riservato un’accoglienza da star.