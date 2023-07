Panini pugliesi: un boccone di paradiso

Se ami i panini, non puoi perderti le eccellenze del panino in Puglia. Qui troverai una varietà di sapori e ingredienti che ti faranno innamorare della cucina locale. E non solo: potrai anche scoprire il mercatini, gli artisti, assistere a spettacoli dal vivo e divertirti con i tuoi amici.

Il panino perfetto tra mare e terra

La Puglia è una terra ricca di prodotti tipici e di qualità. Che tu preferisca il pesce o la carne, qui troverai il panino che fa per te, con le bombette, le polpette di carne al sugo, il capocollo di Martina, la mortadella, il canestrato o il caciocavallo. Ogni panino è farcito con verdure fresche, formaggi locali, salumi e salse. Il tutto accompagnato da un buon bicchiere di vino o di birra artigianale.

Ma ti sei perso i magnifici panini ripieni del nostro pesce, pescato tra l’adriatico e lo Ionio… esplosione di gusto e di genuinità?

Un’esperienza culturale e divertente

Il panino in Puglia non è solo cibo. È anche un’occasione per conoscere la cultura e l’arte di questa splendida regione. Potrai visitare il mercatino degli artisti e dell’antiquariato, dove troverai oggetti pezzi storici, originali e creativi realizzati a mano. Potrai anche assistere a spettacoli dal vivo di musica, teatro, danza e cabaret.

E se vuoi fare due passi, potrai ammirare i bellissimi paesaggi della Puglia, tra ulivi, mare e trulli.

Non aspettare ancora: vieni a provare le eccellenze del panino in Puglia.

Puoi portarlo anche in spiaggia.

(foto la bottega del capocollo)