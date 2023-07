Scontro tra due camion: muore operaio

Un tragico incidente sul lavoro è accaduto a Minervino di Lecce, nel cuore del Salento. Un uomo di 55 anni, Salvatore Spongano, residente a Cutrofiano, ha perso la vita in uno scontro tra due camion all’interno di un’azienda locale. L’incidente ha scosso profondamente sia i colleghi dell’operaio che i residenti della zona.

La dinamica dell’impatto è ancora oggetto di attente indagini da parte delle autorità competenti. Secondo le prime testimonianze, sembrerebbe che l’autista di uno dei camion fosse sceso dal mezzo, mentre alle sue spalle si trovava un altro camion guidato da un suo collega. In un tragico errore, il primo tir avrebbe avuto un movimento improvviso e autonomo, travolgendo l’operaio e causandone il decesso sul colpo.

Il pronto intervento del personale medico del 118 è stato fondamentale, ma purtroppo per Salvatore Spongano non c’è stato nulla da fare. I sanitari hanno cercato di salvargli la vita con ogni mezzo a loro disposizione, ma le ferite riportate nell’incidente si sono rivelate fatali.

Le forze dell’ordine sono giunte sul posto poco dopo la segnalazione dell’incidente. I carabinieri della locale stazione, insieme ai colleghi della compagnia di Maglie, hanno avviato subito le prime indagini per comprendere le cause e le dinamiche dello scontro tra i due mezzi. Anche il personale dei vigili del fuoco è stato chiamato per fornire supporto nelle operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli coinvolti nell’incidente.