Gusto Jazz festival sbarca a Corato, Appuntamenti gratuiti Per la quinta volta nella sua storia, Gusto Jazz Festival sbarca a Corato in provincia di Bari per creare, grazie alle note accattivanti e tutte al femminile, un’atmosfera jazz e unica nel cuore pulsante della città coratina. Concerti, cooking show, aperitivi da domani e fino al prossimo 27 luglio 2023.

Dal 20 al 27 luglio 2023, infatti, saranno serate indimenticabili, nelle quali si esibiranno artisti tutti al femminile: Nicky Nicolai, Serena Brancale, Simona Bencini, Carolina Bubbico, Costanza Alegiani, Francesca Tandoi e Kelly Joyce.

Sarà dunque la volta di Joe Bastianich che inaugurerà la serata il parco del gusto con un concerto il 24 luglio. Un parco pensato per coinvolgere le realtà produttive locali e valorizzarne le produzioni enogastronomiche con esposizioni e degustazioni.

Alberto La Monica – direttore artistico: “GustoJazz con un programma di proposte artistiche variegate, vuole rendere attrattivo un territorio solitamente lontano dalle direttrici turistiche tradizionali, portando all’attenzione nazionale la sua forte connotazione identitaria assieme alla promozione di talenti locali ed eccellenti prodotti enogastronomici“.

Grazia Di Bari, consigliera delegata alla Cultura della Regione Puglia: “In questi anni in tanti hanno scoperto le bellezze di Corato, lontana dai classici itinerari estivi, grazie a questo festival e siamo certi che anche quest’anno avremo un grande riscontro da parte del pubblico“.

Sindaco di Corato, Corrado De Benedittis: “Nelle nostre piazze storiche si alternerà il meglio della musica jazz che la scena nazionale e internazionale offre, con una particolarità: una dichiarazione tutta al femminile“.

Secondo gli organizzatori del Gusto Jazz Festival, scopo dell’iniziativa e mettere la città di Corato in vetrina nazionale, grazie anche al calibro degli artisti che si esibiranno. Un progetto che vuole aggiungere non solo gli appassionati di musica Jazz, ma anche il pubblico meno esperto.

Tutti gli appuntamenti saranno gratuiti.