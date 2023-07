Sciolto per Collusione Mafiosa il Comune di Orta Nova: Commessa Antimafia Assume le Redini

Il Consiglio dei Ministri ha preso la decisione di sciogliere il Consiglio comunale di Orta Nova (Foggia) a causa delle prove schiaccianti riguardanti la collusione della criminalità organizzata con le istituzioni locali.

La delibera è stata proposta dal Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ed è stata giustificata dalle “accertate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata” all’interno del Comune.

Come conseguenza immediata dello scioglimento, una commissione straordinaria assumerà la gestione del Comune di Orta Nova per i prossimi diciotto mesi. Non è la prima volta che tale azione viene presa nella provincia di Foggia, poiché Orta Nova diventa il sesto Comune a subire questo destino dal 2015 a causa delle infiltrazioni mafiose.

La situazione è di estrema preoccupazione per le autorità, che stanno intensificando gli sforzi nella lotta contro la criminalità organizzata nella regione. Le dimissioni dell’ex sindaco Domenico Lasorsa, avvenute lo scorso 28 aprile, avevano già gettato luce sulle problematiche interne del Comune.

La commissione antimafia che ha preso il controllo del Comune di Orta Nova dovrà affrontare sfide significative, ma si spera che con il loro intervento deciso e tempestivo possano ripristinare l’ordine e garantire la giustizia nella comunità.

La lotta contro la collusione mafiosa in quest’area rimane una priorità fondamentale per il governo e le forze dell’ordine, con l’obiettivo di ripristinare la legalità e preservare la sicurezza per tutti i cittadini di Orta Nova e delle zone circostanti.