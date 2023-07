Litiga con il vicino e prende la pistola poi i carabinieri scoprono dell’altro

La scorsa serata, i Carabinieri della Stazione di San Marzano di San Giuseppe hanno arrestato un 34enne, presunto responsabile dei reati di “porto abusivo di arma da fuoco”, “produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio” e “minaccia aggravata”.

Secondo quanto riportato dai militari dell’Arma, la lite tra i due vicini ha raggiunto un livello critico, culminando con l’arrestato che, durante una violenta discussione sulla suddivisione dei confini delle rispettive proprietà, avrebbe sparato un colpo intimidatorio verso il terreno utilizzando la sua pistola regolarmente detenuta.

Dopo aver ricostruito l’accaduto, la pattuglia intervenuta ha eseguito un’accurata perquisizione domiciliare, che ha coinvolto anche gli appezzamenti di terreno circostanti. Durante la ricerca, sono state scoperte quattro piante di cannabis indica, alte circa un metro, nascoste accanto ai fiori di girasole in un fondo. All’interno dell’abitazione, sono stati rinvenuti circa 600 grammi di marijuana confezionata e essiccata, custoditi in contenitori di plastica, insieme a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Tutti gli oggetti e le sostanze sono stati sequestrati e inviati al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Taranto per ulteriori accertamenti.

L’uomo, nel rispetto della presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva, è stato posto agli arresti domiciliari, come stabilito dall’Autorità Giudiziaria dopo le formalità di rito.