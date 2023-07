Jeremy Ménez: Un Colpo Sensazionale per il Bari!

l Bari ha firmato un accordo sorprendente con l’attaccante francese Jeremy Ménez! Dopo una brillante stagione con la Reggina, l’ex stella di Milan e Monaco si prepara ad unirsi alla squadra pugliese. Ménez, la cui scadenza di contratto con la Reggina era il 30 giugno, svolgerà le visite mediche martedì, prima di mettersi a disposizione del suo nuovo allenatore nel ritiro di Roccaraso.

Secondo Gianluca Di Marzio, il contratto di Ménez con il Bari sarà annuale, con un’opzione per un rinnovo fino al 2025 in caso di promozione in Serie A. Questo è un vero colpo per la squadra, che ha cercato di rafforzarsi dopo la partenza di Mirko Antenucci, che si è diretto verso la SPAL. L’arrivo di Ménez si aggiunge all’acquisto di Nasti, che è stato ottenuto in prestito con diritto di riscatto e controriscatto dal Milan.

Jeremy Ménez, che arriva a parametro zero, ha trentasei anni e ha dimostrato ancora una volta il suo talento nella scorsa stagione. Ha accumulato trentaquattro presenze, segnando cinque gol e fornendo tre assist sia in Serie B (terminata ai playoff contro il Sudtirol) che in Coppa Italia. Dopo aver giocato in Messico e in club prestigiosi come Roma e PSG, Ménez aveva deciso di fare ritorno in Italia nel 2020. Dopo tre stagioni trascorse a Reggio Calabria, è ora pronto per questa nuova emozionante esperienza in maglia biancorossa.

I tifosi del Bari sono entusiasti di questo nuovo acquisto, che potrebbe rivelarsi fondamentale per il successo della squadra nella prossima stagione di Serie B. Con Ménez a bordo, il Bari mira a raggiungere risultati importanti e a sfidare le squadre di vertice. I tifosi biancorossi non vedono l’ora di vedere Ménez in campo, pronto a stupire con la sua classe e la sua esperienza.

Con questa mossa di mercato audace, il Bari dimostra di essere determinato a tornare in Serie A. Ménez si unirà ai suoi nuovi compagni di squadra nel ritiro estivo, pronto a lasciare il segno e a scrivere un nuovo capitolo nella sua carriera calcistica. L’avventura di Ménez in Puglia è pronta a cominciare, e i tifosi non possono fare altro che attendere con impazienza il fischio d’inizio della nuova stagione.