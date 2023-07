Cintura di sicurezza salva automobilista incastrato nell’auto

Un incidente stradale ha coinvolto un automobilista sulla strada tra Martina Franca e Cisternino.

L’uomo è rimasto ferito ma è stato salvato dalla cintura di sicurezza che gli ha evitato gravi conseguenze.

L’incidente e il soccorso

L’incidente si è verificato intorno alle 16, per cause ancora da accertare.

L’auto dell’uomo si è ribaltata e ha finito la sua corsa fuori dalla carreggiata.

L’automobilista è rimasto incastrato nell’abitacolo e ha avuto bisogno dell’intervento dei vigili del fuoco per essere estratto.

I soccorritori del 118 sono arrivati sul posto e hanno prestato le prime cure al ferito, che è stato poi trasportato all’ospedale di Martina Franca.

Le sue condizioni non sono gravi, ma dovrà restare in osservazione per alcuni giorni.

La viabilità e le indagini

L’incidente ha causato il blocco del traffico sulla strada di collegamento tra Martina Franca e Cisternino, che è stata chiusa per consentire i rilievi e la rimozione del mezzo.

La polizia locale ha deviato il flusso dei veicoli su percorsi alternativi.

Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.

Si ipotizza che l’uomo abbia perso il controllo dell’auto a causa di una distrazione o di una manovra azzardata.