Una pugliese a San Siro dai Depeche Mode

Di Daniela Zonile

I Depeche Mode a San Siro e noi eravamo lì…

Photo by Daniela Zonile

Da più di quarant’anni il gruppo “infiamma” tanto le classifiche radio quanto i cuori dei fan.

Il 14/07/2023 anche noi abbiamo preso parte ad una delle date del loro nuovo world tour in Italia. Parliamo della storica band britannica dei Depeche Mode. Siamo a Milano allo stadio San Siro.

Photo by Daniela Zonile

I fan sono già tutti in trepidazione, tant’è che non manca la presenza delle forze dell’ordine a regolare ingressi e traffico.

Sono le 19:00 e già gli spalti iniziano a riempirsi. Noi dalla nostra postazione riusciamo a seguire con facilità il rapido riempimento degli stessi.

Photo by Daniela Zonile

Alle 20:00, con puntualità quasi paragonabile agli orologi svizzeri, gli Hælos hanno iniziato a riscaldare ulteriormente i fans con le loro sonorità elettro-rock profonde e di atmosfera coinvolgente.

E dopo di loro eccoli, orfani del compianto Andrew Fletcher, Dave Gahan e Martin Lee Gore (i Depeche Mode) aprono il concerto con My Cosmos Is Mine dall’ultimo album Memento Mori. Le emozioni si susseguono, quasi fino alle lacrime, con la storica e splendida Walking in my Shoes.

I flash mob dagli spalti non si contano più fino ad intensificarsi nel momento in cui Martin Lee Gore ha eseguito Soul with me.

Photo by Daniela Zonile

I grandi successi si susseguono uno dietro l’altro, fino a raggiungere il culmine con l’indimenticabile Never let me down again ed ai saluti finali e di chiusura con Personal Jesus.

Come in ogni tour i Depeche Mode, anche in questo, sono stati capaci di emozionare e coinvolgere i loro fan.

Photo by Daniela Zonile

I Depeche Mode sono un gruppo musicale britannico formatosi a Basildon nel 1980 e composto da Dave Gahan (voce) e Martin Gore (chitarra e tastiere). La formazione originaria comprendeva anche Vince Clarke (tastiere, chitarra, cori, drum machine) ed Andy Fletcher chiamato anche Fletch (tastiere, basso e portavoce).