TRAGEDIA: INCIDENTE MORTALE NELLA ZONA INDUSTRIALE DI MARTINA FRANCA

Un uomo di 44 anni Lorenzo Rossani ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto nella zona industriale della città. La vittima, a causa delle temperature elevate di questi giorni, stava arando il terreno con un trattore durante le ore notturne. Purtroppo, il mezzo si è ribaltato causandone la morte.

L’incidente è avvenuto intorno alle 3 del mattino, quando l’agricoltore stava lavorando nella zona industriale di Martina Franca.

Secondo le prime informazioni, il tragico evento è stato causato dal ribaltamento del trattore utilizzato per arare il terreno. Non sono ancora chiare le cause esatte dell’incidente, ma si ipotizza che un’instabilità del terreno o una manovra errata abbiano portato al ribaltamento del veicolo.

L’uomo, sposato con due figli, lavorava da tempo presso il cimitero di Martina Franca con una ditta dell’appalto che si occupa di sepolture.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi, ma purtroppo per la sfortuna vittima non c’è stato nulla da fare. L’uomo è stato dichiarato morto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate nell’incidente. Le autorità locali e le forze dell’ordine hanno aperto un’indagine per stabilire le circostanze esatte dell’accaduto.