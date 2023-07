Donazione di Organi Multipla: La Generosità di una Famiglia Salva Vite in Tutta Italia

Andria, 15 luglio 2023 – Presso l’Ospedale Bonomo di Andria, si è svolta un’operazione senza precedenti che ha permesso il trapianto di fegato, cuore, reni, polmoni e cornee provenienti da una generosa donatrice di 51 anni, deceduta improvvisamente a causa di un malore. L’incredibile gesto di questa famiglia ha aperto le porte alla speranza per molti pazienti in attesa di un’opportunità di vita migliore.

L’evento straordinario ha richiesto il coinvolgimento di cinque squadre mediche che si sono alternate per ben trenta ore all’interno della sala operatoria. Gli organi donati dalla donna, residente a Bisceglie, vicino a Barletta, saranno trapiantati in pazienti di quattro regioni diverse: Puglia, Toscana, Lombardia e Veneto.

Il fegato è stato prelevato presso il Policlinico di Pisa, dove è stato immediatamente trasferito per il trapianto. Il cuore è stato preso in consegna dai cardiochirurghi di Bari, mentre un rene è stato destinato all’Ospedale Niguarda di Milano. L’altro rene verrà trapiantato in Puglia, a beneficio di un paziente locale. I polmoni, invece, sono stati prelevati presso il Policlinico di Padova e si trovano attualmente in fase di trapianto. Infine, le cornee sono state estratte dagli oculisti di Andria e trasferite alla banca degli occhi di Mestre.

Giuseppe Vitobello, responsabile donazioni della Asl Bat, che ha coordinato le operazioni, sottolinea che il marito e i figli della generosa donatrice hanno preso la decisione senza esitazioni. Tutti gli organi della 51enne sono stati giudicati idonei per il trapianto, e oggi rappresentano una nuova opportunità di vita per molte persone in attesa di una speranza.

Tiziana Dimatteo, direttrice generale della Asl Bt, esprime la vicinanza alla famiglia che sta affrontando il dolore inconsolabile della perdita. Ai familiari, al marito e ai figli della donatrice, va il più sentito ringraziamento da parte di coloro che riceveranno una seconda possibilità nella vita grazie alla loro generosità. Non esiste atto più nobile di questo.

L’intera comunità si unisce nell’elogiare l’eccezionale gesto di questa famiglia, che ha dimostrato un’incredibile generosità e ha donato la speranza di una vita migliore a persone sconosciute ma tanto bisognose. La donazione di organi è una dimostrazione tangibile di solidarietà e umanità, un gesto che merita di essere riconosciuto e celebrato.