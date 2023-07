Altamura protagonista di “In Wine Festival” Altamura è in fermento. E’ tutto pronto per alzare al cielo i calici, riscoprendo la cultura popolare, il bere consapevole con gusto e convivialità perché, sabato 15 luglio, In Wine Festival è ad Altamura per la seconda giornata.

Piazza della Resistenza è stata ieri e sarà per altri due giorni location di In Wine Festival, percorso di degustazione di vini lucani e pugliesi.

Il Festival, in collaborazione con AIS Puglia, vedrà la partecipazione delle migliori cantine del territorio.

In Wine Festival è l’evento dedicato ai vini pugliesi e lucani, le loro vigne e i loro produttori.

L’evento organizzato dalla 2MC ha lo scopo di focalizzare l’attenzione sugli areali vitivinicoli pugliesi e lucani più conosciuti e valorizzarli come meritano.

Il cuore della manifestazione saranno le giornate dal 14 al 16 luglio ma già da ieri sera la cittadina murgiana del vino è in festa.

Diverse sono infatti le iniziative che già dal I appuntamento stanno animando Altamura, un intero comparto si sta muovendo all’unisono per ospitare nel migliore dei modi i pugliesi e lucani tutti e i turisti che vorranno sorseggiare e inebriarsi con il migliore dei vini.

Un ricco programma con degustazioni guidate da sommelier AIS, wine consultant, che guideranno il pubblico alla scoperta dei vini bianchi, rosati e rossi del territorio, accompagnati dalle migliori specialità gastronomiche della tradizione, sapientemente preparate da ristoratori e Associazioni locali (Tenuta Danesi), con cena a tema e banchi di assaggio, pensato per gli appassionati winelovers, per i tanti turisti che accoglie Altamura e gli operatori, per approfondire i prodotti enogastronomici del posto. Musica, animazione e iniziative culturali completeranno le serate.

In Wine Festival – dichiarano Michele Gramegna, Michele Rizzi e Carlo Santoro, rappresenta un’opportunità imperdibile per promuovere l’areale di produzione pugliese e lucana, due terre meravigliose e multiformi, dalle radici antiche e dai paesaggi contrastanti.

Un evento che affascina e coinvolge tantissimi wine lovers e turisti attorno al quale cresce l’entusiasmo e la voglia di lasciarsi scoprire dai nostri vini e dai prodotti murgiani.

Quella di quest’anno è una festa attesa. Un momento che coinvolge non solo i produttori ma tutto il territorio in una grande energia positiva per valorizzare Altamura e la Puglia, le sue realtà vitivinicole, gastronomiche, culturali e storiche. La mission è raccontare al meglio l’identità e la storia che la caratterizza e dal Wine Festival, inizierà un percorso a tappe che si concretizzerà con un incoming di operatori e stampa specializzata per focalizzare sempre più e meglio l’attenzione su ciò che vogliamo essere per il futuro del vino e del cibo in Puglia e Basilicata.

Sabato 15 e domenica 16 luglio in Piazza della Resistenza e in Via Ottavio Serena si rinnova il lungo giorno dove Altamura accoglierà migliaia di persone, trasversalità di gusti enogastronomici, con la cultura del bere consapevole del vino prodotto dai vigneti locali.

Tra i partecipanti e special guest delle serate musicali e culturali: Lucille lounge Duo con Luciana Carbonara e Raymond Vargas, insieme a personaggi del mondo dell’informazione, della comunicazione e promoter nazionali, sabato invece special Guest Giada Folcia (Miss Italiana).

Testimonianze che si proietteranno direttamente nella dimensione pugliese e lucana e il connubio enologia, gastronomia, musica e arte sarà vincente.

L’appuntamento oltre alle degustazioni, prevede un programma di spettacoli con lo Show Bolero Dance e Fitness e domenica 16 il concerto dei Dio Lo Vuole Band.

In Wine Festival, infatti, offre uno spaccato vero delle nostre caratteristiche più apprezzate e belle: l’ospitalità e la genuinità dei rapporti, i sapori veri del cibo, il gusto forte e temprato dei nostri vini, la cornice stupenda della città del pane, che va sempre più valorizzata e promossa al meglio.

L’appuntamento si rinnova stasera 15 luglio e domenica 16 luglio 2023 in Piazza della Resistenza dalle ore 20:00.

“Nunc vino pellite curas.”

“Affogate nel vino gli affanni.”