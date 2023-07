Tragico incidente stradale sulla strada provinciale tra Corato e Ruvo: motociclista perde la vita

Un tragico incidente stradale si è verificato oggi sulla strada provinciale che collega Corato a Ruvo, provocando la morte di un giovane motociclista. L’incidente ha coinvolto un autocarro e una motocicletta, lasciando il centauro in gravi condizioni.

Dopo il violento impatto con l’autocarro, il motociclista è stato immediatamente trasportato all’ospedale di Andria. Nonostante gli sforzi del personale medico per salvargli la vita, le gravi lesioni riportate nello scontro si sono rivelate fatali, e il ragazzo di Corato ha perso la vita.

La polizia locale è intervenuta prontamente sul luogo dell’incidente per avviare le indagini e accertare le cause di questa tragica fatalità. Gli agenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando attentamente la dinamica dell’incidente al fine di determinare le responsabilità.

La comunità di Corato è sconvolta da questa tragedia che ha portato via la vita a un giovane promettente. Gli amici e i familiari del motociclista piangono la sua prematura scomparsa e lo ricorderanno per il suo spirito libero e la sua passione per le due ruote.

Questo incidente stradale, che ha avuto luogo sulla provinciale che collega Corato a Ruvo, rappresenta un triste promemoria dell’importanza della sicurezza stradale e dell’attenta guida da parte di tutti gli utenti della strada. Le autorità locali stanno valutando possibili misure per migliorare la sicurezza su questa tratta stradale e prevenire futuri incidenti.

La polizia locale continuerà a condurre le indagini per stabilire le cause precise di questo tragico incidente. Al termine dell’indagine, verranno prese le opportune misure per garantire che simili tragedie non si ripetano in futuro.

Le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia e agli amici del motociclista scomparso.