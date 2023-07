“Grande riapertura di “Casa Saicaf”: Una nuova era per il caffè a Bari

È ufficiale: la data di inaugurazione di Casa Saicaf, il rinomato bar di corso Cavour, è stata fissata per il primo agosto. Dopo un’attenta ristrutturazione, finalmente l’attività è pronta a riaprire i battenti, mantenendo viva la tradizione che l’ha resa un’icona nel panorama cittadino.

Casa Saicaf, questo il nuovo nome scelto per il bar, si avvarrà della collaborazione del rinomato pasticcere Salvatore Petriella, che sicuramente contribuirà a rendere l’esperienza dei clienti ancora più speciale.

L’obiettivo è quello di preservare l’atmosfera storica che ha caratterizzato il caffè a Bari nel corso degli anni, diventando il vero salotto della città e luogo di incontro per numerosi avventori. In un periodo in cui i bar erano pochi e l’afflusso era notevole, il Caffè Savoia – come era precedentemente conosciuto – ha giocato un ruolo fondamentale nella vita sociale della comunità.

Antonio Lorusso, presidente e amministratore di Saicaf spa, si è mostrato entusiasta di questa nuova fase: “Questo posto in cui ci troviamo rappresenta la storia del caffè a Bari. Casa Saicaf è un simbolo della tradizione, ma allo stesso tempo si apre al futuro. Siamo pronti ad accogliere i nostri clienti in una location rinnovata, mantenendo però intatta l’anima che ha reso questo luogo così speciale nel corso degli anni”.

L’inaugurazione di Casa Saicaf rappresenta un momento di grande attesa per tutta la città. L’evento si preannuncia come un’occasione per celebrare l’amore dei baresi per il caffè di qualità e per rendere omaggio alla storia di un luogo che ha fatto parte delle loro vite.

Non resta che segnare il primo agosto in agenda e prepararsi a gustare un caffè indimenticabile nella nuova Casa Saicaf, pronti a vivere un’esperienza che unisce tradizione e innovazione.