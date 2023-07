L’U.S. Lecce è ripartito

intanto c’è un addio importante. “L’U.S. Lecce comunica che, alla scadenza del rapporto contrattuale (30/06/2023) con l’allenatore in seconda della formazione Primavera 1 Ernesto Javier Chevantón, le parti di comune accordo hanno deciso di non proseguire la collaborazione professionale.



A mister Chevantón il ringraziamento per l’impegno e la professionalità dimostrati in questi anni e l’augurio per le migliori fortune sportive.

La stagione sportiva è iniziata!

Un grande risultato! 𝐏𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐯𝐨𝐥𝐭𝐚 𝐧𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐮𝐚 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐥’𝐔𝐒 𝐋𝐞𝐜𝐜𝐞 𝐞̀ 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐚 𝐚𝐦𝐦𝐞𝐬𝐬𝐚 𝐚𝐝 𝐮𝐧𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐞𝐭𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐔𝐄𝐅𝐀.

𝘓𝘢 𝘜𝘌𝘍𝘈 𝘩𝘢 𝘢𝘮𝘮𝘦𝘴𝘴𝘰 𝘪𝘭 𝘤𝘭𝘶𝘣 𝘨𝘪𝘢𝘭𝘭𝘰𝘳𝘰𝘴𝘴𝘰 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘠𝘰𝘶𝘵𝘩 𝘓𝘦𝘢𝘨𝘶𝘦 𝟤𝟢𝟤𝟥/𝟤𝟦 𝘥𝘰𝘱𝘰 𝘢𝘷𝘦𝘳 𝘷𝘦𝘳𝘪𝘧𝘪𝘤𝘢𝘵𝘰 𝘭𝘢 𝘴𝘶𝘴𝘴𝘪𝘴𝘵𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘥𝘪 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘪 𝘪 𝘳𝘦𝘲𝘶𝘪𝘴𝘪𝘵𝘪 𝘳𝘪𝘤𝘩𝘪𝘦𝘴𝘵𝘪.