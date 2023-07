La vita spezzata dei due fratellini nel foggiano. C’è un indagato Proseguono le indagini sulla tragedia nella quale hanno perso la vita i due fratellini di sette e sei anni finiti nel vascone irriguo a pochi chilometri dal podere in cui risiedevano con la famiglia in contrada Fonterosa, nel foggiano. C’è un primo indagato nell’inchiesta avviata dalla Procura di Foggia per omicidio colposo.

Gli accertamenti tecnici si sono rivelati utili per accertare le responsabilità. Il proprietario dell’azienda agricola è accusato per omessa vigilanza sullo stato della proprietà e della recinzione del vascone, dove in un punto vi è un buco. Ulteriori accertamenti serviranno per cristallizzare come prova il parere del perito sulla situazione del luogo interessato dal procedimento penale.

La cerimonia funebre svoltasi nel pomeriggio, è stata officiata dal vescovo della diocesi di Manfredonia, Vieste, San Giovanni Rotondo padre Franco Moscone.

Nella Cattedrale presenti le autorità civili e militari della provincia di Foggia, tra cui il sindaco di Manfredonia Gianni Rotice.