GreenTa Energy alla Biblioteca comunale “Acclavio di Taranto

Il progetto “GreenTa Energy” è un’iniziativa che si svolgerà a Taranto e che mira a promuovere l’energia sostenibile e la transizione verso una maggiore sostenibilità ambientale. Il primo workshop si terrà il 13 luglio presso la Biblioteca comunale “Acclavio” e sarà caratterizzato dalla partecipazione di esperti nel campo della transizione energetica e della sostenibilità ambientale.

L’ideatore e organizzatore del progetto è Angelo Candelli, e il workshop vedrà anche la presenza del dott. Silvio Busico, Presidente di ITS Logistica Puglia, che è uno dei partner organizzativi dell’evento. Altri relatori includono il Sen. Antonio Trevisi, esperto in energia sostenibile e ambiente, l’Ing. Massimiliano Mele, coordinatore del Dipartimento di Meccanica, Meccatronica ed Energia IISS “A. Righi”, e molti altri rappresentanti di istituzioni, associazioni e aziende locali e nazionali.

L’obiettivo principale di GreenTa Energy è quello di diffondere informazioni sulla transizione energetica e la sostenibilità ambientale, promuovendo lo scambio di conoscenze ed esperienze nel campo. Inoltre, il progetto mira a sviluppare corsi di formazione professionale per i giovani interessati a specializzarsi in settori legati all’energia sostenibile, al fine di fornire loro competenze adeguate per l’inserimento nel mondo del lavoro.

L’organizzazione dell’evento è a cura dell’Associazione Culturale Backstage, in collaborazione con ITS Logistica Puglia, On Air Events&Productions e Canale 189 Srls. L’iniziativa gode del patrocinio del Comune e della Provincia di Taranto, della Regione Puglia e del CTP Consorzio Trasporti Pubblici. Inoltre, vi partecipano l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, Confindustria Taranto, Ecofuturo Festival, Ordine degli Architetti di Taranto, Collegio dei Geometri di Taranto, Associazione “Sustain Burkina Faso”, e varie istituzioni scolastiche locali come l’IISS “Righi”, l’IISS “Pacinotti” e il Liceo Scientifico “Battaglini”. Tra i media partner dell’evento ci sono Ecquologia, TeleAmbiente e Jo Tv, mentre il sostegno finanziario è fornito da D’Antona Auto, Relais Histò e BIT.

L’iniziativa si propone di creare una piattaforma per la condivisione di conoscenze e idee, nonché di promuovere l’importanza dell’energia sostenibile e della tutela dell’ambiente a Taranto e nelle regioni circostanti.