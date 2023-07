Le ultime notizie dal Taranto FC 1927

Il sindaco Rinaldo Melucci ha recentemente fornito un aggiornamento sui prossimi passi amministrativi che riguardano il nuovo stadio “Erasmo Iacovone”. Dopo aver completato la fase istruttoria iniziale, il sindaco ha annunciato che il progetto è sulla buona strada per ottenere le necessarie garanzie finanziarie e la dichiarazione di pubblico interesse. Sembrerebbe una notizia positiva per i tifosi e per il futuro del calcio a Taranto, ma la città aspetta risposte concrete quanto prima, oltre alle parole.

Nel frattempo, l’allenatore del Taranto FC, Eziolino Capuano, sta lavorando attivamente per rinforzare il parco under della squadra, concentrando la sua attenzione sul reclutamento di giovani talenti promettenti.

Da più fonti, si evince che ha messo nel mirino Isaias Delpupo, un centrocampista classe 2003 che può anche giocare come trequartista. Delpupo ha dimostrato un notevole potenziale nelle ultime tre stagioni con la Primavera 1 del Cagliari, accumulando 62 presenze, 5 gol e 4 assist nonostante qualche infortunio che lo ha limitato. Ma ci sono altre squadre interessate a Delpupo, come l’Olbia e il Cittadella.

Altro nome che circola, è quello di Salvatore Boccia, un difensore versatile, classe 2001, di proprietà sempre del Cagliari. Boccia ha recentemente concluso un’esperienza con la Turris, collezionando 30 presenze. Le trattative tra Taranto e Cagliari sembrano essere in corso per un possibile prestito di Boccia, ma spetterà al giocatore prendere la decisione finale. Nonostante Boccia abbia un’apprezzamento per Taranto come possibile destinazione, sta valutando anche altre proposte, incluso l’interesse del Benevento.

Si conferma che non ci saranno cavalli di ritorno come Sebastian Giovinco e Antonio Labriola. E’ ormai chiaro a tutti che la strategia del Taranto sembra invece essere quella di puntare su giovani talenti e giocatori promettenti per costruire una squadra competitiva e proiettata verso il futuro.

Christian Tommasini, orami fuori dall’orbita rossoblu, potrebbe andare al Pescara, guidato dall’allenatore Zdenek Zeman.