Taranto – Presentazione autodichiarazione impianti climatizzazione

Il progressivo aumento delle temperature sta portando ad un deciso incremento dell’utilizzo degli impianti di climatizzazione da parte di tutti quei cittadini che li hanno installati nelle proprie abitazioni.

Allo scopo di non pregiudicare il grado di efficienza di questi macchinari è comunque necessario procedere a manutenzioni periodiche che, effettuate da tecnici specializzati, devono essere segnalate all’Ente competente per materia (in tal caso la Provincia di Taranto) entro un termine stabilito per non andare incontro a sanzioni.

Questo era stato fissato inizialmente al 30 giugno 2023, ma l’Amministrazione provinciale, presieduta da Rinaldo Melucci, ha deciso di posticipare a venerdì 15 settembre 2023 la data ultima per presentare la certificazione attestante la corretta manutenzione dei condizionatori e consentire a quell’utenza che non lo avesse già fatto di mettersi in regola.

A tal proposito, si reputa opportuno ricordare che la norma che disciplina le attività relative alla manutenzione degli impianti di climatizzazione estiva con macchine frigorifere/pompe di calore, esclusivamente di potenza superiore a 12 KW, è entrata in vigore il 15 febbraio 2023 per l’intero territorio della Provincia di Taranto.



Sulla scorta di quanto previsto, la redazione e l’invio del Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE) spetta ad un tecnico abilitato con l’obbligo di inoltrarlo alla Piattaforma “catasto termico”, in uso all’Autorità Competente, ovvero alla Provincia di Taranto.